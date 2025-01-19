Норвезький фахівець спробує витягнути 16-разового чемпіона Туреччини з кризи

Новим головним тренером «Бешикташа» став Уле Гуннар Сульшер, повідомляє офіційний сайт турецького клубу. 51-річний норвезький фахівець підписав зі стамбульцями контракт до літа 2026 року з опцією продовження на сезон 2026/27.

Сульшер на своїй посаді замінив нідерландця Джованні ван Бронкхорста, якого керівництво «чорних орлів» відправило у відставку ще наприкінці листопада минулого року (в. о. головного тренера був Сердар Топрактепе).

Нагадаємо, Уле Гуннар розпочав тренерську кар’єру у норвезькому «Мольде» (2011-2014). Також встиг попрацювати з англійським «Кардіфф Сіті» (2014), звідки знову повернувся в «Мольде» (2015-2018). Останнім його клубом був «Манчестер Юнайтед» (2018-2021), після звільнення з якого він залишався без роботи.

У тренерському доробку Сульшера два чемпіонства (2011, 2012) і Кубок Норвегії (2013) з «Мольде» та вихід у фінал Ліни Європи (2020/21) з «Манчестер Юнайтед».

Варто додати, що «Бешикташ» провалює цей сезон: лише п'ята сходинка в турецькій Суперлізі та відставання від лідера – «Галатасарая» – на 20 очок. В Лізі Європи команда з 6-ма балами йде на 28-му місці турнірної таблиці.