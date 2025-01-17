«Червоні дияволи» вирішили попрощатися зі своїм наставником

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско більше не тренуватиме «червоних дияволів», повідомляє офіційний сайт національної команди. Футбольна асоціація вирішила припинити співпрацю з 39-річним фахівцем.

Тедеско очолив бельгійців у лютому 2023 року. Команда невдало провела основні турніри – Євро-2024 завершилося вильотом на стадії 1/8 фіналу, а в Лізі націй ледь вдалося уникнути прямого пониження у дивізіон В. Серед кандидатів, які можуть замінити Доменіко, називають Тьєррі Анрі та Руді Гарсію.

Нагадаємо, Тедеско розпочав тренерську кар’єру в німецькому «Штутгарті». Далі були «Хоффенхайм», «Ерцгебірге», «Шальке» та московський «Спартак». Останнім клубом Доменіко перед приходом у збірну Бельгії був РБ «Лейпциг», з якого його звільнили після поразки від «Шахтаря» в Лізі чемпіонів з рахунком 1:4.

До слова, 20 і 23 березня бельгійці вже з новим керманичем зіграють проти України в перехідних матчах за еліту Ліги націй.