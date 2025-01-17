Форвард увійшов у топ-5 гравців з найтривалішими угодами

Норвезький форвард «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанд підписав новий контракт з англійським клубом, повідомляє офіційний сайт «містян». Співпраця розрахована на 9,5 років – до 2034-го. Це одна з найдовших угод в історії футболу. Попередній контракт Голанда був чинний до червня 2027 року.

Згідно з новим документом, 24-річному нападнику суттєво підняли зарплату. Точні цифри не розголошуються, але за інформацією The Athletic, його контракт став одним із найдорожчих в історії спорту.

Топ-5 футболістів з найдовшими контрактами в історії:

Андрес Ін'єста («Барселона») – довічний контракт

Ікер Касільяс («Реал» Мадрид) – довічний контракт

Рауль («Реал» Мадрид) – довічний контракт

Денілсон («Бетіс») – контракт на 10 років

Ерлінг Голанд («Манчестер Сіті») – контракт на 9,5 років

Нагадаємо, Голанд – вихованець норвезького клубу «Брюне». На батьківщині також виступав за «Мольде» (обійшовся команді у 100 тисяч євро), звідки у січні 2019-го за 8 мільйонів перейшов в австрійський РБ «Зальцбург». За рік був викуплений дортмундською «Борусією» за 20 млн євро.

Влітку 2022-го за 60 млн євро (клаусула) став гравцем «Манчестер Сіті». За «містян» провів 126 матчів, в яких забив 111 голів і віддав 14 асистів. Завоював з англійцями два титули чемпіона АПЛ, а також Кубок Англії, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА. Є наймолодшим гравцем, який досяг позначки 50 голів в Лізі чемпіонів.

У складі збірної Норвегії забив 38 м’ячів у 39 поєдинках. Transfermarkt оцінює його в 200 млн євро.