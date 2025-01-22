Фатальною для Нурі Шахіна стала поразка від «Болоньї»

Дортмундська «Борусія» на своєму сайті оголосила про звільнення головного тренера Нурі Шахіна. Таке рішення було ухвалено одразу після поразки в матчі 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів від «Болоньї» (1:2).

Новий 2025 рік «Борусія» розпочала вкрай невдало, поступившись «Байєру», «Хольштайну», «Айнтрахту» та «Болоньї». Вперше з 2000 року «джмелі» програли у чотирьох матчах поспіль. Як наслідок, дортмундці посідають десяте місце (25 очок) в чемпіонаті Німеччини, а в Лізі чемпіонів йдуть тринадцятими (12 балів).

Нагадаємо, Шахін – вихованець «Борусії» Д, за яку виступав з 2005-го по 2011-й та з 2013-го по 2018-й роки. Тренерську кар’єру розпочав у турецькому «Антальяспорі» у 2021 році. У січні 2024-го повернувся у Дортмунд спочатку у статусі асистента, а з червня став головним тренером. На заміну Шахіну керівництво «Борусії» розглядає двох кандидатів – Еріка Тен Хага та Себастьяна Хьонесса.

До слова, у завершальному матчі основного етапу Ліги чемпіонів дортмундці зіграють проти донецького «Шахтаря». Ця зустріч запланована на 29 січня.