Кияни у цьогорічному розіграші єврокубкового турнірув вперше не програли

У вівторок, 21 січня, у Стамбулі відбувся поєдинок 7-го туру основного етапу Ліги Європи, в якому місцевий «Галатасарай» приймав київське «Динамо». Підопічні Шовковського вже до середини тайму поступались у два м’ячі, але зуміли проявити характер і вибороли бойову нічию, набравши перше очко в турнірі.

Ліга Європи, 7-й тур

«Галатасарай» (Туреччина) – «Динамо» (Україна) – 3:3

Голи: Санчес, 6, Бардакджі, 22, Осімхен, 53 (п.) – Ванат, 44, Ярмоленко, 68, 81

Господарі вийшли вперед вже на 6-й хвилині: після навісу з кутового Санчес головою знайшов шпарину між захисником, який розташувався на лінії, й правою стійкою. Турки продовжили тиснути, не дозволяючи «Динамо» завдати бодай одного удару в площину своїх воріт, а в середині другого тайму подвоїли перевагу. Бардакджі наважився на удар метрів з 26-ти: сфера зачепила спину Тимчика і влетіла під праву стійку – Нещерет у карколомному стрибку намагався врятувати, але не дотягнувся до м’яча.

Згодом Осімхен протягом хвилини міг забивати двічі: спочатку його спробу з гострого кута нівелював кіпер киян, а за мить після удару п’ятою м’яч влучив у лікоть Біловара (минулось без пенальті). Під завісу тайму «Динамо» таки вдалося один гол відквитати: Буяльський ледь не випустив м'яч за бокову лінію, але зумів віддати на Ваната, Муслера побіг на перехоплення, однак форвард киян майстерно перекинув круглого через голкіпера.

На початку другого тайму Їлмаз у штрафному «Динамо» зіграв рукою – арбітр виписав йому другий «гірчичник» і залишив «Галатасарай» у меншості. Однак після перегляду VAR суддя скасував своє рішення і призначив пенальті у ворота киян, який чітко реалізував Осімхен. На 68-й хвилині Динамо знову скоротило відставання до мінімуму – зіграв джокер Шовковського Ярмоленко, який вийшов на другий тайм. Після подачі з кутового від Піхальонка лідер киян замкнув сферу у сітку на дальній стійці.

За десять хвилин до завершення матчу «рушниця вистрілила вдруге» – Ярмоленко відгукнувся на навіс Буяльського, перестрибнув Санчеса і головою спрямував м'яч у ліву дев’ятку.

Нічия дозволила «Динамо» набрати перше очко у цьогорічному розіграші Ліги Європи. «Галатасарай» набрав 13 пунктів і піднявся у топ-5.