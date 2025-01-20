Житомирський клуб оголосив про підписання чергового легіонера Факундо Батіста

Уругвайський нападник мексиканського клубу «Некакса» Факундо Батіста став гравцем Полісся, повідомляє офіційний сайт житомирців. 26-річний нападник успішно пройшов медичний огляд і приєднався до «вовків »на тренувальних зборах.

Факундо підписав з командою Імада Ашура контракт на три роки з можливістю продовження ще на один сезон. За новий колектив він виступатиме під номером 9. За інформацією Transfermarkt, нападник обійшовся «Поліссю» в 1,75 млн євро. Цей перехід став найдорожчим в історії клубу – раніше по 1 мільйону євро житомирський клуб платив за бразильця Таллеса Косту та венесуельця Луїфера Ернандеса.

Нагадаємо, Батіста – вихованець уругвайського клубу «Дефенсор». За свою кар’єру встиг пограти за бразильський «Понте Прета», турецький «К’яссо», португальську «Академіку», уругвайський «Мальдонадо» та мексиканський «Керетаро». Загалом зіграв 169 матчів, забив 45 голів та віддав 8 результативних передач.

За «Некаксу» виступав з вересня 2021 року. Першу частину сезону провів в оренді в уругвайському «Пеньяролі» (повідомлялось, що клуб отримає 250 тисяч доларів за дострокове розірвання оренди, яка була чинною до літа 2025 року). У його доробку також 14 поєдинків та 4 забитих м’ячі у складі молодіжної збірної Уругваю. Transfermarkt оцінює Факундо в 1, 8 млн євро.

На зимову паузу «Полісся» пішло на 5-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 27 очок.