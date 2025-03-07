«Синьо-жовтим» залишилось зробити два кроки до повернення в еліту Ліги націй

Тренерський штаб збірної України визначився з гравцями, які зможуть зіграти в березневих матчах Ліги націй проти Бельгії, повідомляє офіційний сайт УАФ. До основного складу потрапили 25 футболістів, ще 6 – до резерву.

Заявка збірної України на матчі проти Бельгії:

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»).

Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»). Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»), Богдан Михайліченко («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»), Богдан Михайліченко («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія). Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія). Нападники: Артем Довбик («Рома», Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервний список:

Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія), Олександр Сваток («Остін», США), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва – «Динамо» Київ), Дмитро Криськів («Шахтар»), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина).

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія відбудеться 20 березня в Мурсії. Через три дні бельгійці прийматимуть поєдинок-відповідь на стадіоні в Генку.

Переможець протистояння вийде до найвищого дивізіону Ліги націй, в якому Україна провела сезон 2020/21. Бельгія потрапила до стикового плей-офф, посівши третє місце в дивізіоні А. Натомість Україна стала другою у квартеті дивізіону В.