Підопічні Владислава Лупашка змогли вивести з Полтави залыковий бал

У четвер, 6 березня, в межах 20-го туру чемпіонату України львівські «Карпати» на виїзді зустрічались з полтавською «Ворсклою». Попри повітряну тривогу, яка переривала гру, команди продемонстрували запеклу дуель, яка, однак, завершилась безгольовою нічиєю.

УПЛ, 20-й тур

«Ворскла» (Полтава) – «Карпати» (Львів) – 0:0

На старті зустрічі команди обмінялись напівмоментами: Костенко навішував на Краснопіра, але перекинув м’яч через свого партнера, а Салабай у відповідь пробив повз ворота. Повітряна тривога поставила гру на паузу, а після відновлення матчу Краснопір мав шанс відкрити рахунок, однак стрільнув впритирку з дальньою стійкою. В середині тайму Пердута навішував на дальній кут воріт – Кінарейкін дотягнувся і відбив м'яч.

По перерві Кулач спочатку непогано пробив в площину, але прямо в Кінарейкіна, а згодом опинився на газоні в штрафному, однак арбітр пенальті не дав. Наприкінці зустрічі кіпер «левів» з другої спроби накрив удар від Кане здалеку, а спробу Невеса заблокував захисник. Зрештою, все завершилось миром.

Нічия принесла «Карпатам» 28 очок і шосту сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Ворскла» з 18-ма пунктами чотирнадцята.