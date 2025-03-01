У спину полтавському клубу дихає одеський «Чорноморець»

Напередодні полтавська «Ворскла» в межах 19-го туру УПЛ зустрічалась з київським «Динамо». «Зелено-білі» не змогли втримати ворота на замку, але спромоглись відігратись і довели гру до логічної нічиєї (1:1).

Гол, пропущений командою Юрія Максимова, став для полтавців 1000-м за період виступів в елітному дивізіоні, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Як наслідок, «Ворскла» стала першою, хто досягнув такої планки.

Топ-10 клубів з найбільшою кількістю пропущених голів в чемпіонаті України (1992–2025):

1. «Ворскла» – 1000 голів (1997 і дотепер)

2. «Карпати» – 999 голів (1992-2004, 2007-2020)

3. «Чорноморець» – 988 голів (1992-1998, 2000, 2003-2010, 2012-2019, 2022 і дотепер)

4. «Металург» Запоріжжя – 949 голів (1992-2011, 2013-2016)

5. «Зоря» – 941 гол (1992-1996, 2007 і дотепер)

6. «Маріуполь» – 933 голи (1998-2007, 2009-2015, 2018-2022)

7. «Таврія» – 873 голи (1992-2014)

8. «Кривбас» – 860 голів (1993-2013, 2023 і дотепер)

9. «Металіст» – 724 голи (1992-1994, 1999-2003, 2005-2016, 2023)

10. «Шахтар» – 724 голи (1992 і дотепер)

Нагадаємо, після 19-ти турів «Ворскла» у турнірній таблиці УПЛ йде на 13-й сходинці, маючи у своєму доробку 17 очок.