Кияни зуміли вирвати три очки і зберегти комфортну перевагу над суперниками в УПЛ

У четвер, 6 березня, київське «Динамо» в межах 20-го туру чемпіонату України на виїзді зустрічалось з черкаським ЛНЗ. Забивши на старті гри, кияни пропустили після відпочинку і зуміли вирвати перемогу лише на останній хвилині. Шовковський і Ко невпевнено, але все ж крокують до чемпіонства.

УПЛ, 20-й тур

ЛНЗ (Черкаси) – «Динамо» (Київ) – 1:2

Голи: Яшарі, 49 – Вівчаренко, 11, Путря, 89 (аг.)

«Динамо» доволі швидко вийшло вперед: навіс Кабаваєа трохи підправив Муравський і м’яч прилетів прямо на маківку Вівчаренкові – той головою пробив влучно. Кияни продовжили домінувати: в середині тайму Буяльський зі штрафного навісив прямо в руки голкіпера, а згодом останній взяв удар Шапаренка з-за меж штрафного. Врятував Кучеренко і після небезпечного удару Вівчаренка з кута карного майданчика.

Одразу по перерві ЛНЗ зрівняв. Яшарі отримав довжелезну передачу зі своєї частини поля за спини захисникам, помітив що Нещерет вийшов далеко з воріт і прицільно перекинув сферу через голкіпера. Ярмоленко за трохи міг знову збільшувати перевагу «Динамо», однак пробив над поперечиною.

На екваторі другої сорокап’ятихвилинки Піхальонок та Герреро вкорте випробували на міцність Кучеренка. На останній хвилині матчу «Динамо» все ж змогло вирвати перемогу, хоча й не без допомоги суперника. Після удару Бражка, який вийшов на заміну, Путря зрізав м’яч у свої ворота, оформивши автогол.

Перемога дозволила «Динамо» набрати 50 очок і закріпитись на вершині турнірної таблиці УПЛ. ЛНЗ з 22-ма пунктами десятий.