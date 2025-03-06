Чемпіонат Киргизстану поповнився черговим українцем

Український голкіпер Орест Костик змінив клубну прописку. 25-річний воротар покинув казахський «Жетису» та перебрався до киргизького «Мурас Юнайтед».

Про терміни угоди не повідомляється, одна за даними Transfermarkt, наш земляк підписав контракт до кінця 2025 року. Костик вже встиг дебютувати за новий клуб, відстоявши на нуль у матчі Суперкубка Киргизстану.

Нагадаємо, Костик – вихованець «Карпат». Також виступав за рівненський «Верес», тернопільську «Ниву», «Львів», харківський «Металіст», литовську «Дайнаву» та казахський «Жетису».

Цікаво, що в «Мурас Юнайтед» українці відіграють важливу роль: головним тренером команди є Олександр Поклонський, а його помічником – Ігор Покарінін. Раніше команду очолював ще один наш земляк Сергій Пучков, який завоював Кубок Киргизстану та взяв бронзові медалі чемпіонату. Нині він очолює молодіжну збірну Киргизстану (U-20).