Сергій Журавльов був важливим гравцем команди Валерія Лобановського початку 1980-х років

На 66-му році пішов з життя ексфутболіст та тренер «Динамо» Сергій Журавльов, повідомляє офіційний сайт «біло-синіх». Причини смерті не розголошуються.

Нагадаємо, Сергій Миколайович розпочав професіональну кар’єру в луганській «Зорі» в 1977 році. Через два сезони перейшов у «Динамо», в якому виступав до 1985 року. Далі були донецький «Шахтар» (1985), молдовський «Ністру» (1986), харківський «Металіст» (1986), хмельницьке «Поділля» (1987) та повернення в «Зорю» (1987). Повісив бутси на цвях у черкаському «Дніпрі» (1988).

У складі «Динамо» двічі ставав чемпіоном СРСР (1980, 1981), ще по разу здобував срібні (1982) та бронзові медалі першості (1979). Володар Кубка СРСР (1982). Загалом за «Динамо» Журавльов відіграв шість сезонів: 127 матчів у чемпіонатах СРСР (1 гол) і 13 поєдинків у єврокубках (5 у Кубку європейських чемпіонів, 8 – у Кубку УЄФА). У 1985-му Сергій разом з «Шахтарем» вийшов у фінал Кубка СРСР, де його команда поступилась киянам.

Найбільше ж Журавльов запамʼятався вболівальникам виступами у складі молодіжної збірної, яка у 1980 році стала чемпіоном Європи (разом із легендарними «динамівцями» Анатолієм Дем'яненком, Сергієм Балтачою, Андрієм Балем і Віктором Чановим). Раніше він завоював бронзу Євро-1977 року серед юнаків.

Після завершення кар’єри футболіста працював тренером ДЮФШ «Динамо».