Донецький клуб збільшив відставання від свого запеклого конкурента

У четвер, 6 березня, «Шахтар» у Львові приймав «Кривбас». Попри численні атаки перший тайм завершився без голів, а по перерві «гірники» пропустили. Донеччанам вдалось відігратись, але забити переможний гол вони не змогли й, фактично, вибули з чемпіонських перегонів – надолужити втрачене буде надзвичайно складно.

УПЛ, 20-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 1:1

Голи: Бондаренко, 66 – Мендоза, 57

«Кривбас» повністю провалив перший тайм. У команди Юрія Вернидуба відверто нічого не виходило, а перший удар у площину воріт криворіжці спромоглись завдати лише на 38-й хвилині матчу. Найактивнішим у донеччан був Єгор Назарина, який мінімум чотири рази міг засмучувати суперників.

У перерві Вернидубу вдалось достукатись до своїх підопічних і на поле вийшла зовсім інша команда. Команда почала створювати моменти біля воріт Різника і, зрештою, вийшла вперед: Мендоза промчав лівим флангом, обігрався з Сосою, увірвався у штрафний і прошив голкіпера. Пушіч відреагував замінами, випустивши Бондаренка, і той одразу ж зрівняв.

Як не намагались «гірники» відігратись – все завершилось миром. Нічия принесла «Шахтарю» 40 очок і залишила на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ – відставання від «Динамо» збільшилось вже до 10 пунктів. «Кривбас» набрав 32 бали і йде п'ятим.