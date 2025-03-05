Португальський фахівець заробив безпрецедентне покарання в Лізі 1

Головний тренер «Ліона» Паулу Фонсека отримав 9-місячну дискваліфікацію за конфлікт із головним арбітром Бенуа Мійо.

Португальський фахівець під час матчу 24-го туру чемпіонату Франції між «Ліоном» та «Брестом» не зміг впоратись з емоціями й після «наїзду» на суддю отримав червону картку. Попри вилучення екстренер «Шахтаря» не заспокоївся і поривався дістатися до арбітра, але його стримали гравці та помічники.

Дисциплінарний комітет вирішив покарати Фонсеку за агресивну поведінку, відправивши його у 9-місячний бан.

Таким чином Паулу зможе повернутися в технічну зону своєї команди в Лізі 1 не раніше 30 листопада. Йому також заборонено заходити в роздягальню своєї команди перед, під час, в перерві та після поєдинків аж до 15 вересня 2025 року. Загальний термін дискваліфікації Паулу Фонсеки закінчиться 30 листопада, після чого він нарешті зможе повернутися на своє місце біля поля.

Нагадаємо, Фонсека розпочав тренерську кар’єру в 2005 році у португальській «Ештрелі». Далі були місцеві «Одівелаш», «Піньялновенсі», «Авеш», «Пасуш де Феррейра», «Порту», «Брага», донецький «Шахтар», італійська «Рома», французький «Лілль» та італійський «Мілан», з якого його було звільнено 30 грудня 2024 року. «Ліон» португалець очолив 1 лютого 2025 року.