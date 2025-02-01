Португальський фахівець повернувся до роботи у Лізі 1

Паулу Фонсека став новим головним тренером «Ліона», повідомляє офіційний сайт французької команди. 51-річний фахівець підписав контракт з «ткачами» до 30 червня 2027-го.

На своїй посаді він замінив П’єра Саже, який керував командою з 30 листопада 2023 року і був звільнений 28 січня після серії невдач. Фонсека добре знає чемпіонат Франції, адже два сезони тренував «Лілль».

До слова, «Ліон» після 19-ти турів йде у турнірній таблиці французької Ліги 1 на сьомій сходинці, маючи у своєму доробку 30 очок. Від лідера – ПСЖ – команда відстає на 17 пунктів. У Кубку Франції «Ліон» ганебно вилетів від представника п'ятого дивізіону, але зумів зберегти путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, Фонсека розпочав тренерську кар’єру в 2005 році у португальській «Ештрелі». Далі були місцеві «Одівелаш», «Піньялновенсі», «Авеш», «Пасуш де Феррейра», «Порту», «Брага», донецький «Шахтар», італійська «Рома» та французький «Лілль». Останнім його клубом був італійський «Мілан», з якого його було звільнено 30 грудня 2024 року.