Португальці зберігають непогані шанси матч-відповідь

У середу, 5 березня, португальська «Бенфіка» в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у першому матчі приймала іспанську «Барселону». Український голкіпер «орлів» Анатолій Трубін вийшов у старті й декілька разів врятував свою команду від вірного гола. Однак, через помилку захисника і рикошет, йому таки довелось витягати м’яч з сітки.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, 1-й матч

«Бенфіка» (Португалія) – «Барселона» (Іспанія) – 1:0

Гол: Рафінья, 61

Вилучення: Кубрасі, 21 (Барселона, червона картка)

Вже на 1-й хвилині «Бенфіка» ледь не вийшла вперед після удару Актюркоглу – Щенсни врятував. Ольмо відповів пострілом повз ворота. А далі Трубін декілька разів поспіль рятував португальців! Спочатку він зреагував на удар від Кубрасі, згодом перехопив небезпечний простріл Ольмо, а потім виконав три сейви поспіль (іспанці двічі били впритул).

В середині тайму «Барселона» залишилась у меншості – Павлідіс виходив майже сам на сам, Кубарсі намагався зіграти у м’яч і збив грека. Арбітр показав порушнику червону картку.

По перерві Щенсни врятував після удару Еурснеса і добивання. А на 61-й хвилині каталонці вийшли вперед: Сілва помилився з передачею, Рафінья перехопив м’яч і пробив – рикошет від Отаменді дезорієнтував Трубіна і сфера влетіла у сітку. Бенфіка прагнула бодай зрівняти й мала хороші шанси для цього, але польський голкіпер «Барселони» видав справжню феєрію. Наприкінці зустрічі Белотті опинився на газоні у штрафному іспанців і арбітр спочатку призначив пенальті, однак після перегляду VAR скасував своє рішення.

Зрештою все завершилось мінімальною перемогою «Барселони». Матч-відповідь відбудеться 11 березня в Іспанії о 19:45 за київським часом.