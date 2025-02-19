У середу, 19 лютого, мадридський «Реал» у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів приймав «Манчестер Сіті». Після вольової перемоги іспанців у першому матчі з рахунком 3:2, англійські вболівальники покладали великі надії на камбек, однак, цього не сталось. Підопічні Карло Анчелотті несподівано розгромили суперника, відвантаживши у ворота «містян» три м’ячі – хет-трик оформив Кіліан Мбаппе.

Ліга чемпіонів, 1/16 фіналу, матч-відповідь

«Реал» Мадрид (Іспанія) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 3:1

Голи: Мбаппе, 4, 33, 61 – Ніко, 90+2

Вже на 4-й хвилині «Реал» вийшов вперед: Асенсіо віддав передачу через півполя, Діаш промахнувся головою повз м'яч і Мбаппе елегантно перекинув сферу через Едерсона. Майже одразу Гвардіола змушений був робити вимушену заміну – Стоунз підвернув ногу і не зміг продовжити гру.

Господарі продовжили тиснути й в середині тайму подвоїли свою перевагу – Мбаппе після передачі Родріго посадив Гвардіола на п’яту точку і пробив у протихід Едерсону.

По перерві Кіліан остаточно зняв питання щодо переможця, поціливши з лінії штрафного під дальню стійку. На екваторі другої сорокап’ятихвилинки команди обмінялись моментами: Едерсон у стрибку врятував після удару Вінісіуса, а Куртуа не без проблем зреагував на спробу Фодена.

«Манчестер Сіті» дуже хотів забити бодай гол престижу, але м’яч після пострілу Бернарда пройшов над поперечиною, а Ковачевіч з далекої відстані поцілив у Куртуа. Зрештою, на другій доданій хвилині Ніко вдалось розмочити рахунок, вдало зігравши на добиванні.

6:3 за підсумками двох матчів – англійці припиняють виступи у турнірі, а «Реал» виходить в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.