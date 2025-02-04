Хвіча Кварацхелія посів лише третю сходинку серед найдорожчих зимових трансферів

У ніч на вівторок, 4 лютого, у більшості топчемпіонатів (Англії, Італії, Іспанії, Німеччини, Франції) зачинилося зимове трансферне вікно. Найдорожчим зимовим переходом 2025 року став Джон Дуран. Англійська «Астон Вілла», яка свого часу придбала 21-річного колумбійця у «Чикаго Файр» за 29,50 млн євро, зуміла продати його в саудівський «Аль-Наср» за 77 мільйонів.

Другим у рейтингу став єгиптянин Омар Мармуш, за якого англійський «Манчестер Сіті» виклав німецькому «Айнтрахту» 75 млн євро. Найдорожчим же європейцем став Хвіча Кварацхелія – ПСЖ заплатив італійському «Наполі» за грузинського форварда 70 мільйонів.

Цікаво, що найбільше витратив у зимове трансферне вікно «Манчестер Сіті». Чинний чемпіон Англії підписав одразу шістьох гравців, чотири з яких у підсумку потрапили до десятки найдорожчих за все «зимове вікно» 2025 року. Команда Хосепа Гвардіоли витратила загалом на новачків 218 млн євро.

Топ-10 найдорожчих трансферів «зимового вікна» 2025 року:

1. Джон Дуран (з «Астон Вілли» в «Аль Наср») – 77 млн євро

2. Омар Мармуш («Айнтрахт» – «Манчестер Сіті») – 75 млн євро

3. Хвіча Кварацхелія («Наполі» – ПСЖ) – 70 млн євро

4. Ніко Гонсалес («Порту» – «Манчестер Сіті») – 60 млн євро

5-6. Хаві Сімонс (ПСЖ – РБ «Лейпциг») – 50 млн євро

5-6. Галено («Порту» – «Аль-Ахлі») – 50 млн євро

7. Абдукодір Хусанов («Ланс» – «Манчестер Сіті») – 40 млн євро

8. Вітор Рейс («Палмейрас» – «Манчестер Сіті») – 37 млн євро

9. Луїс Енріке («Ботафого» – «Зеніт») – 33 млн євро

10. Сантьяго Хіменес («Фейєнорд» – «Мілан») – 32 млн євро

В Україні підписувати новачків можна буде до 11 березня – саме ця дата є останньою для завершення всіх угод. Хоча деякі клуби вже встигли серйозно попрацювати на трансферному ринку. Зокрема «Шахтар» попрощався одразу з 4-ма футболістами (чи не найбільше за останні роки).

Зокрема, «гірники» відпустили останнього з тих, хто грав на «Донбас Арені» – капітана і ветерана Тараса Степаненка, який перейшов у турецький «Еюпспор». Також донеччани наважились продати двох своїх лідерів – форварда Данила Сікана та вінгера Олександра Зубкова – в «Трабзонспор» (згідно з Transfermarkt, обоє принесли у скарбничку українського клубу по 6 млн євро). Стільки ж коштував для «Портленд Тімберс» венесуельський нападник «помаранчево-чорних» Кевін Келсі.

Наразі «Шахтар» не має жодних офіційних придбань, хоча ЗМІ пишуть, що клуб вже закрив угоду з бразильським «Флуміненсе» щодо форварда Кауа Еліаса («гірники» викладуть за гравця 20 млн євро і він стане третім найдорожчим футболістом в історії українського клубу).

Ще один гранд українського футболу – «Динамо» – фактично залишився «при своїх». Кияни відпустили в саудівський «Аль-Шабаб» лише голкіпера Георгія Бущана. «Вулверхемптон» давав за півзахисника Володимира Бражка 20 млн євро, однак сторони так і не змогли домовитись щодо трансферу (президент клубу Ігор Суркіс, в результаті, заявив, що Бражко потрібен для того, щоб завоювати золото УПЛ і пробитись у Лігу чемпіонів). Не відпустило «Динамо» і Назара Волошина, якого хотів орендувати англійський «Сандерленд», а також Максима Дячука, якого прагнула підписати іспанська «Сарагоса».

Також варто згадати сенсаційний перехід півзахисника Геннадія Синчука з першолігового Металіста в канадський «Монреаль» за 6 млн євро, трансфер захисника збірної України Максима Таловєрова з асвтрійського ЛАСКа в англійський «Плімут» та колишнього форварда «Динамо» Артема Бєсєдіна в нижчий дивізіон чемпіонату Чехії.