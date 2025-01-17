Хвіча став першим в історії грузином у складі ПСЖ

Грузинський півзахисник італійського «Наполі» Хвіча Кварацхелія став гравцем ПСЖ, повідомляє офіційний сайт парижан. 23-річний лівий вінгер підписав з французьким клубом контракт до літа 2029 року. За нову команду він виступатиме під номером 7.

Сума трансферу не розголошується, однак, за даними Transfermarkt, Хвіча обійшовся ПСЖ у 70 мільйонів євро (вона буде виплачена трьома траншами). За інформацією ЗМІ, в Італії футболіст заробляв 1,8 мільйона євро на рік після сплати податків, а у Франції ця сума збільшиться в 5 разів. Цікаво, що Кварацхелія – перший грузин в історії ПСЖ.

Нагадаємо, Кварацхелія розпочав професіональну кар’єру у 2017 році в тбіліському «Динамо». Через сезон перебрався у місцевий «Руставі», звідки відправлявся в оренду в московський «Локомотив». В липні 2019-го за 600 тисяч євро став гравцем казанського «Рубіна», а у березні 2022-го за 6,96 млн євро перейшов в «Динамо» Батумі.

За «Наполі» виступав з липня 2022 року (обійшовся партенопейцям у 13,3 млн євро). Загалом він відіграв за італійський клуб у 107 матчах, в яких забив 30 голів та віддав 29 асистів. У складі «Наполі» грузин став чемпіоном Італії.

За ПСЖ Кварацхелія має дебютувати 25 січня у матчі проти «Реймса». До слова, проти «Манчестер Сіті» та «Штутгарта» в Лізі чемпіонів грузин зіграти не зможе, оскільки заявляти нових гравців в Лігу чемпіонів можна лише після завершення основної стадії.