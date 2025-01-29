Ветеран київського клубу працюватиме під керівництвом легендарного Фатіха Теріма

Голкіпер «Динамо» і збірної України Георгій Бущан продовжить кар’єру в Саудівській Аравії. 30-річний воротар у середу, 29 січня, став гравцем клубу «Аль-Шабаб», повідомляє офіційний сайт киян. Саудити вже встигли підтвердити трансфер, оприлюднивши відеоролик з голкіпером.

Українець підписав контракт на 2,5 сезони – до 30 червня 2027 року. Вартість угоди не розголошується, однак згідно з Transfermarkt, «біло-сині» отримають за свого гравця 3 мільйони євро.

Нагадаємо, Бущан – вихованець «Динамо» (всю кар’єру провів у київському клубі). У поточному сезоні зіграв за столичну команду 27 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 30 голів (ще в 9 поєдинках відстояв «на нуль»). Загалом у футболці «Динамо» виходив на поле у 181-му поєдинку. За збірну України відіграв 18 матчів. Transfermarkt оцінює Георгія в 7 млн євро.

«Аль-Шабаб» у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії після 17-ти турів йде шостим, маючи у своєму доробку 29 очок. Наставником команди є легендарний турецький фахівець Фатіх Терім.