Черговий українець гратиме на Туманному Альбіоні

Український захисник австрійського ЛАСКа Максим Таловєров став гравцем «Плімута», повідомляє офіційний сайт англійського клубу. 24-річний оборонець підписав контракт з представником другого за силою дивізіону до літа 2028 року.

За інформацією ЗМІ, українець обійшовся «Плімуту» у 2 млн євро і став найдорожчим придбанням в історії клубу. Цікаво, що попередній рекорд протримався лише деілька тижнів – на початку січня англійці заплатили шведському «Ельфсборгу» за хавбека Майкла Байду 1,75 млн євро.

Варто зазначити, що нова команда Таловєрова переживає нині серйозну кризу. Після 29-ти турів команда у турнірній таблиці Чемпіоншипу йде останньою, маючи у своєму доробку 22 очки.

Нагадаємо, Таловєров – вихованець «Шахтаря». Виступав за юнацьку команду «гірників», київський «Арсенал» та донецький «Олімпік». У лютому 2019-го переїхав у Чехію, де захищав кольори «Динамо» Чеське Будейовіце, празької «Спарти», «Славії» та «Слована».

В ЛАСК перейшов у лютому 2023 року. Спочатку грав за австрійців на правах оренди, а за рік був викуплений за 1,6 млн євро. За збірну України відіграв 6 поєдинків. Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.