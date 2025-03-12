Одразу двоє українців претендують на Кубок Ліги чемпіонів

У середу, 12 березня, відбулись останні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, після завершення яких визначились всі чвертьфіналісти турніру.

Найбільша драма була у поєдинках між французьким ПСЖ та англійським «Ліверпулем», а також у мадридському дербі між «Реалом» та «Атлетіко». В обох матчах долю протистояння вирішувала серія пенальті, де влучнішими були ПСЖ та «Реал» відповідно (Андрій Лунін всю гру провів на лаві запасних).

Варто згадати й про лондонський «Арсенал», у складі якого на матч-відповідь проти ПСВ у старті вийшов Олександр Зінченко. Українець навіть зумів відзначитись у воротах свої колишньої команди й допоміг «канонірам» пройти у наступне коло змагань.

Усі результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

«Барселона» (Іспанія) – «Бенфіка» (Португалія) – 3:1 (4:1 за сумою двох матчів)

«Байєр» (Німеччина) – «Баварія» (Німеччина) – 0:2 (0:5)

«Інтер» (Італія) – «Фейєнорд» (Нідерланди) – 2:1 (4:1)

«Ліверпуль» (Англія) – ПСЖ (Франція) – 0:1, 1:4, по пен. – 1:1

«Лілль» (Франція) – «Борусія» Дортмунд (Німеччина) – 1:2 (2:3)

«Арсенал» (Англія) – ПСВ (Нідерланди) – 2:2 (9:3)

«Астон Вілла» (Англія) – «Брюгге» (Бельгія) – 3:0 (6:1)

«Атлетіко» (Іспанія) – «Реал» (Іспанія) – 1:0, 2:4, по пен. – 2:2

Пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

«Арсенал» (Англія) – «Реал» (Іспанія)

ПСЖ (Франція) – «Астон Вілла» (Англія)

«Барселона» (Іспанія) – «Борусія» Дортмунд (Німеччина)

«Баварія» (Німеччина) – «Інтер» (Італія)

Чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться 8-9 та 15-16 квітня. Фінал турніру 31 травня прийматиме «Альянц-Арена» (Німеччина).