Португальська «Бенфіка» завершила свої виступи у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів. Після мінімальної домашньої поразки від «Барселони» у першій грі «орли» зберігали шанси на продовження боротьби, але не змогли дати бій супернику на виїзді.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матч-відповідь

«Барселона» (Іспанія) – «Бенфіка» (Португалія) – 3:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Рафінья, 11, 42, Ямал, 27 – Отаменді, 13

«Барселона» з перших хвилин кинулась забивати. Ямаль стріляв з лінії штрафного – Трубін забрав. За мить Лєвандовскі з розвороту бив з району одинадцятиметрової позначки, але Анатолій знову зреагував. Однак на 11-й хвилині українець не зумів врятувати після удару з близької відстані від Рафіньї.

Та вже за 2 хвилини «Бенфіка» відігралась – Отаменді результативно завершив комбінацію після навісу Шельдерупа з кутового.

В середині тайму Ямаль вдруге вивів каталонців вперед, відправивши м’яч у ворота Трубіна з кута штрафного по фантастичній траєкторії. Наприкінці тайму Павлідіс мав шанс на камбек, але влучив у поперечину.

А згодом «Барселона» зняла всі питання щодо переможця – Рафінья оформив дубль. Одразу по перерві португальці відновили статус-кво, однак арбітр зафіксував офсайд і взяття воріт не зарахували. Зрештою, все завершилось впевненою перемогою «Барселони», яка йде далі.