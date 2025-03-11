«Зелено-білі» реабілітувались за розгром у першому колі

У вівторок, в межах 21-го туру УПЛ «Карпати» у Львові приймали «Шахтар». Попри значну перевагу суперника підопічні Владислава Лупашка вистояли й навіть мали шанси забити. Донеччани не змогли скористатись осічкою «Динамо» з «Зорею», зберігши 10-очкове відставання від киян у боротьбі за золото УПЛ.

УПЛ, 21-й тур

Карпати (Львів) – Шахтар (Донецьк) – 0:0

На 9-й хвилині Егіналдо втікав сам на сам з Кінарейкіним після передачі Кевіна, але голкіпер «Карпат» у падінні забрав м'яч. Згодом Азаров закручував під дальню стійку – Яків зумів перевести на кутовий. Кевін, Швед, знову Егінадло – 21-річний кіпер «зелено-білих» бився мов лев, ловлячи все, що летіло в його ворота.

По перерві Бруніньйо потужно бив з-за меж штрафного під поперечину – Різник забрав. Згодом Бабогло навішував з правого флангу в район одинадцятиметрової позначки й Бруніньйо замикав у карколомному стрибку – вище воріт.

«Карпати» в середині другого тайму змогли відсунути гру від своїх воріт і створили низку моментів – Клименко спробував Різника на реакцію, а Краснопіра завалили при спробі виходу сам на сам. На 82-й хвилині Бруніньйо знову цілив під поперечину: Різник відбив перед собою, але встиг накрити.

Нічия принесла «Шахтарю» 41 очко і залишила на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ. «Карпати» з 29-ма пунктами сьомі.