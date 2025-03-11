Закарпатці вирішили підсилитись перспективним бомбардиром

Нападник «Шахтаря» Антон Демченко став гравцем «Миная», повідомляє прес-служба закарпатського клубу.

20-річний форвард перейшов до табору «лисів» у статусі вільного агента, підписавши контракт до 30 червня 2027 року. Антон стане третім нападником у команді разом з Єгором Гунічевим та Павлом Тищуком.

Демченко – вихованець академії донецького «Шахтаря». Пройшов усі вікові групи команди та виступав за молодіжний склад «гірників». У поточному сезоні втратив місце в основі U-19, провівши загалом у молодіжній першості 6 матчів (211 хвилин), в яких забив 1 гол. У юнацькій Лізі УЄФА зіграв у 5 поєдинках (1 м’яч).

Нагадаємо, за підсумками першої частини сезону «Минай» втратив шанс поборотися за вихід в УПЛ і навесні битиметься за збереження прописки у Першій лізі у Групі вибування.