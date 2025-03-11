Легендарний фіналіст Ліги Європи вирішив повісити рукавички на цвях

Український воротар Денис Бойко оголосив про завершення кар’єри гравця. Про це 37-річний кіпер написав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Бойко – вихованець «Динамо», де й розпочав професіональну кар'єру у 2005 році. Перебував у структурі київського клубу до 2014 року (з орендами в київські ЦСКА та «Оболонь», криворізький «Кривбас» та «Дніпро»).

З 2014-го по 2016 рр. виступав за «Дніпро» на повноцінній основі. Потім були турецький «Бешикташ» (2015-2018), іспанська «Малага» (2016-2017) і повернення в «Динамо» у 2018 році.

У липні 2023 року приєднався до «Полісся», в якому відіграв лише один сезон (24 матчі, 21 пропущений гол, 8 ігор «на нуль»). Після відходу з житомирського клубу перебував у статусі вільного агента, але так і не зміг знайти нову команду. За збірну України провів 7 поєдинків.

У складі «Динамо» здобував золото (2020/21), два срібла (2010/11, 2017/18) і бронзу (2012/13) УПЛ, два Кубки України (2019/20, 2020/21) та три Суперкубки країни (2018, 2019, 2020). З «Дніпром» ставав срібним (2013/14) та бронзовим (2014/15) призером української першості, а також фіналістом Ліги Європи (2014/15). Чемпіон Туреччини у складі «Бешикташа» (2015/16).

Визнавався найкращим голкіпером УПЛ (2014/15) та входив до символічної збірної року Ліги Європи (2014/15).