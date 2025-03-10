Українські легіонери можуть зіткнутись з неочікуваними проблемами

«Трабзонспор» оголосив про звільнення головного тренера команди Шенола Гюнеша, повідомляє офіційний сайт турецького клубу. Причиною звільнення 72-річного фахівця стали незадовільні результати команди. «Бордово-сині» програли два останні матчі в чемпіонаті й після 25-ти турів йдуть у турнірній таблиці на десятій сходинці.

Нагадаємо, за «Трабзонспор» нині виступають одразу троє українських футболістів – захисник Арсеній Батагов перейшов з луганської Зорі ще в серпні 2024-го, тоді як вінгер Олександр Зубков та нападник Данило Сікан стали гравцями турецького клубу в зимове трансферне вікно.

До слова, Гюнеш очолював команду з Трабзона 5 разів (1987-1988, 1992-1996, 2004-2005, 2009-2013 та 2024-2025). Окрім того, він працював з «Болуспором» (1989-1991), «Істанбулспором» (1991-1992), «Антальяспором» (1996-1997), «Сакар’яспором» (1997-1998), збірною Туреччини (2000-2004, 2019-2021), південнокорейським «Сеулом» (2006-2009), «Бураспором» (2014-2015) та «Бешикташем» (2015-2019, 2022-2023).

Разом з «Трабзонспором» він 4 рази ставав віцечемпіоном Туреччини (1994/95, 1995/96, 2004/05, 2010/11), двічі завоював Кубок (1994/95, 2009/10) та двічі Суперкубок країни (1995, 2010). У 2002 році здобув зі збірною Туреччини бронзові медалі чемпіонату світу.