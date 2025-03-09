Черкаський клуб підписав чергового легіонера

Костариканський півзахисник англійського «Сандерленда» Джевісон Беннетт продовжить кар'єру в ЛНЗ, інформує прес-служба «фіолетових». Про терміни та умови не повідомляється, однак за даними Transfermarkt 20-річний лівий вінгер підписав контракт з черкасцями до 31 грудня 2027 року. Англійці отримали за свого гравця 500 тисяч євро.

Нагадаємо, Джевісон – вихованець костариканського «Еридіано». В серпні 2022-го перейшов в «Сандерленд» за 1,3 млн євро. Минулий рік провів в оренді в грецькому «Арісі» з Салонік.

У поточному сезоні відіграв за «чорних котів» у 5 матчах, в яких забив 2 голи й віддав 1 асист. У його доробку 15 поєдинків за збірну Коста-Рики (2 м'ячі) – він відіграв всі три матчі на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

До слова, одноклубником Беннетта в «Сандерленді» був українець Назарій Русин, який нині виступає в оренді в хорватському «Хайдуку».

ЛНЗ після 20-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату України на 11-й сходинці, маючи у своєму доробку 22 очки.