Римський клуб здобув вже п'яту перемогу поспіль

У неділю, 9 березня, «Рома» в межах 28-го туру чемпіонату Італії на виїзді зустрічалась з «Емполі». Наставники обох команд вирішили залишити українців – Артема Довбика і Віктора Коваленка – у запасі, випустивши їх на останні 20 хвилин. У підсумку клас переміг бажання – римляни завдяки єдиному голу дотисли тосканців і здобули п’яту перемогу поспіль.

Італія, Серія А, 28-й тур

«Емполі» – «Рома» – 0:1

Гол: Суле, 1

Вже на 1-й хвилині «Рома» вийшла вперед: Салах-Еддін на швидкості промчав лівим флангом і віддав поперечну передачу на Суле, той з розвороту поцілив у ближній кут. Де Шільйо огризнувся ударом низом з меж штрафного – Свілар перевів на кутовий.

В середині тайму Пеллегріні мав подвоювати, але після пасу Шоморудова пробив поруч зі стійкою. А наприкінці тайму фантастичний шанс змарнував сам Ельдор, влучивши у поперечину. «Ромі» продовжувало не щастити – Коне за трохи випробував на міцність стійку.

Друга половина зустрічі пройшла за шаленої переваги «вовків». На 67-й хвилині на полі з’явився Коваленко, а за 5 хвилин вийшов і Довбик. Вже у доданий час Артем мав забивати, але голкіпер у падінні встиг зачепити сферу рукою і перевести м’яч на кутовий.

Як наслідок, мінімальна перемога «Роми», яка принесла їй 46 очок і підняла на сьому сходинку турнірної таблиці Серії А – до зони єврокубків 4 бали. «Емполі» з 22-ма пунктами залишився вісімнадцятим – тосканці не знають смаку перемог вже 13 матчів.