Донеччани продовжують скуповувати коштовних легіонерів

Бразильський півзахисник «Атлетіко Мінейро» Аліссон Сантана став гравцем «Шахтаря», повідомляє офіційний сайт донеччан. 19-річний вінгер став третім новачком «гірників» у цьому році й підписав з командою Маріно Пушіча контракт до 31 грудня 2029 року.

Умови угоди не розголошують, однак за даними Transfermarkt Аліссон обійшовся українському клубу в 16 млн євро. Таким чином він став четвертим найдорожчим футболістом в історії донецького клубу (за Бернарда «помаранчево-чорні» віддали 25 мільйонів, Педрінью коштував 18 млн євро, а Кауа Еліас 17 мільйонів).

Нагадаємо, Аліссон – вихованець академії «Атлетіко Мінейро». У серпні 2022 року він підписав перший професійний контракт з клубом, а в липні 2023-го дебютував у головній команді. Загалом провів за основний склад «Атлетіко» 42 матчі.

Також у його доробку 8 поєдинків у складі збірної Бразилії U-20 (1 гол), у складі якої став переможцем молодіжного чемпіонату Південної Америки – 2025 (U20). Transfermarkt оцінює вінгера у 4,5 млн євро.