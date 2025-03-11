«Містяни» підписали досвідченого виконавця, який пограв в Екстраклясі

Півзахисник «Динамо» Сергій Булеца продовжить кар'єру в «Олександрії», повідомляє Тransfermark. 26-річний вінгер підписав з командою Руслана Ротаня угоду на два з половиною сезони – до 30 червня 2027 року. Перехід Сергія обійшовся «жовто-чорним» у 500 тисяч євро

Нагадаємо, Булеца – вихованець «Динамо». Виступав в оренді за СК «Дніпро-1», луганську «Зорю» та польський Заглембе. В липні 2024 року вирушив у чергову оренду в гданську «Лехію», але не зумів закріпитися в команді, зігравши лише у 8 матчах (без результативних дій) і достроково покинув Екстраклясу.

За збірну України провів 3 поєдинки, без результативних дій. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

До слова, Олександрія після 21-го туру йде у турнірній таблиці чемпіонату України на другій сходинці, набравши 47 очок.