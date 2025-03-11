«Зелено-білі» знайшли чергового таланта за океаном

Бразильський нападник Вальдемір став гравцем «Карпат», повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Терміни та умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt 18-річний бомбардир дістався «зелено-білим» безкоштовно, перейшовши у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Вальдемір розпочав займатися футболом у клубі «Бангу» з міста Ріо-де-Жанейро. У 2020 році перебрався у структуру «Ботафого». Виступав за команду U-17, у складі якої провів 29 матчів і забив 10 голів. За підсумками сезону Вальдемір став найкращим бомбардиром команди. Окрім того, він залучався до матчів команди U-20 (провів 3 поєдинки).

Бразильський новачок розпочинатиме адаптацію до українського футболу в складі юнацької команди «левів».

До слова, «Карпати» у турнірній таблиці УПЛ після 20-ти турів йдуть на сьомій сходинці, маючи у своєму доробку 28 очок.