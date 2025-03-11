Київський клуб несподівано втратив очки з луганцями

У вівторок, 11 березня, «Динамо» в межах 21-го туру чемпіонату України приймало «Зорю». Попри славу луганської команди як «фарм-клубу» киян, команда Лупашка дала бій супернику і зуміла відібрати очки у «біло-синіх».

УПЛ, 21-й тур

«Динамо» (Київ) – «Зоря» (Луганськ) – 2:2

Голи: Ванат, 5, Пономаренко, 71 – Будківський, 2, Джордан, 9

«Зоря» вийшла вперед вже на 2-й хвилині: Жунінью з лівого флангу прострілив в центр на Будківського і Пилип з лінії штрафного ювелірно поцілив під праву стійку – Нещерет у стрибку намагався дотягнутись, але не зміг. У наступній атаці «Динамо» зрівняло: Ярмоленко в дотик віддав на Буяльського, той далі на Ваната і Владислав з гострого кута закрутив у ворота.

Не встигли кияни порадіти, як пропустили вдруге: Джордан головою увігнав м’яч у сітку після навісу з кутового. «Зоря» побігла добивати шокованого суперника – Будківський стрільнув над поперечиною. В середині тайму двічі міг забивати Мічін – неточно. Незадовго до перерви помилка Попова дозволила Будківському вийти майже віч-на-віч з Нещеретом, але переграти кіпера «Динамо» не вдалось.

Після відпочинку Буяльський головою замикав навіс, але пробив прямо в руки воротарю «Зорі». На екваторі другої сорокап’ятихвилинки м’яч після удару Бражка зрикошетив до Ваната, але форвард «Динамо» не очікував на такий подарунок і не скористався нагодою зрівняти. Та вже за мить за партнера виправився Пономаренко, який елегантно переправив сферу у сітку після навісу з флангу від Кабаєва. Буяльський майже одразу міг виводити киян вперед, але не влучив у ворота після передачі п’ятою.

Зрештою, все завершилось нічиєю. «Динамо »набрало 51 очко і залишилось на вершині УПЛ. «Зоря» з 29-ма пунктами шоста.