Екс-форвард російських клубів тренуватиме трьох українців

Новим головним тренером «Трабзонспора» став Фатіх Текке, повідомляє офіційний сайт «бордово-синіх». Про терміни та умови не повідомляється, однак за інформацією ЗМІ 47-річний фахівець підписав контракт з «чорноморськими штормами» на 5 сезонів. На своїй посаді Фатіх замінив Шенола Гюнеша, якого звільнили через незадовільні успіхи команди.

Нагадаємо, Текке – вихованець «Трабзонспора». У якості гравця виступав за турецькі «Газіантепспор», «Бешикташ», «Анкарагюджю» та «Ордуспор», а також російські «Зеніт» та «Рубін». За збірну Туреччини провів 25 матчів, в яких забив 9 голів. У складі «Зеніта» виграв Кубок та Суперкубок УЄФА

Тренерську роботу розпочав у збірній Туреччини U-17. Далі були місцеві «Кайсері Ерджієсспор», «Болуспор», «Манісаспор», «Денізліспор», «Істанбулспор», «Бурсаспор», «Денізліспор» та «Аланьяспор».

Нагадаємо після 25-ти турів «Трабзонспор» йде у турнірній таблиці турецької Суперліги на десятій сходинці. Нині за команду виступають одразу троє українських футболістів – захисник Арсеній Батагов перейшов з луганської Зорі ще в серпні 2024-го, тоді як вінгер Олександр Зубков та нападник Данило Сікан стали гравцями турецького клубу в зимове трансферне вікно.