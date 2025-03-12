Чинний переможець Ліги чемпіонів продовжив співпрацю зі ще одним українцем

Український голкіпер Ілля Волошин підписав професійний контракт з мадридським «Реалом». Наш земляк перебрався до табору «вершкових» ще на початку лютого, домовившись про співпрацю до 30 червня 2026 року. Після досягнення повноліття він мав укласти з мадридцями довгострокову угоду.

За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, чинні володарі Ліги чемпіонів продовжили контракт з Іллею до 2029 року. Джерела в мадридській команді повідомляють, що клуб дуже розраховує на 18-річного українця – завдяки хорошій грі та зросту 202 сантиметри він зарекомендував себе як гідний послідовник Андрія Луніна.

Нагадаємо, Волошин – вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ, за який виступав з 2014-го по 2019-й роки. Згодом грав за молодіжну команду «Дніпра». У вересні 2022-го переїхав до Іспанії, де захищав кольори валенсійської «Новельду» і «Райо Махадаонда». Встиг зіграти за молодіжну збірної України U-16, за яку дебютував у травні 2023 року в матчі проти Латвії (4:0).

До слова, на українця претендували й інші клуби Європи – мадридський «Атлетіко», португальські «Бенфіка» та «Спортінг», а також італійський «Ювентус», але Ілля обрав саме «Реал».