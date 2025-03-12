«Зелено-білі» підсилили атакувальну ланку ще одним легіонером

«Карпати» на своєму офіційному сайті оголосили про підписання ще одного новобранця. Новачком команди Владислава Лупашка став бразильський нападник Фабіано Родрігес Перейра.

Терміни та умови угоди 18-річного гравця з «левами» не розголошуються, однак за інформацією Transfermarkt, контракт Фабіано з «Карпатами» буде чинний до 30 серпня 2027 року, а перехід обійшовся в мізерні 70 тисяч євро. Варто додати, що Фабіано є вінгером та може зіграти на обох флангах атаки.

Нагадаємо, Фабіано – вихованець академії «Ботафого». За першу команду встиг провести три матчі, зігравши в чемпіонаті та Кубку Бразилії, а також у Кубку Лібертадорес, який його клуб виграв у 2023 році. В його активі також золото тамтешньої Серії А. За команду U-20 зіграв 41 матч, забив 14 голів.Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

До слова, напередодні «Карпати» підписали ще одного бразильця – нападника Вальдеміра, який наразі виступатиме за команду U-19.