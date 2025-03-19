Єгор Князеєв вирішив проміняти донецький клуб на аутсайдера УПЛ

Атакувальний півзахисник «Шахтаря» Єгор Князєв продовжить кар’єру в «Оболоні», інформує офіційний сайт «пивоварів». Про терміни та умови угоди не повідомляється, однак за даними Transfermarkt, 19-річний хавбек перебрався до табору «біло-зелених» у статусі вільного агента. За київську команду він виступатиме під номером 29.

Нагадаємо, Князєв – вихованець «Кременя», звідки перейшов в Академію «Шахтаря». Виступав за молодіжну команду «гірників» U-17. Після початку повномасштабного вторгнення перебрався в нідерландський «Утрехт», де захищав кольори U-17 та U-18.

Після отримання важкої травми повернувся в «Шахтар», однак не зумів закріпитися в молодіжній команді. Викликався до юнацької збірної України U-17.

«Оболонь» після 21-го туру йде у турнірній таблиці чемпіонату України на 14-й сходинці, маючи у своєму доробку 18 очок.