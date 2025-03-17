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Молдовський захисник «Колоса» Каталін Кукош перейшов у «Котвіцу», повідомляє прес-служба польського клубу. 21-річний оборонець приєднався до нової команди у статусі вільного агента. Термін контракту не розголошується.

Нагадаємо, Кукош став гравцем «Колоса» влітку 2023 року, безкоштовно перейшовши з молдовського «Зімбру», однак відтоді провів у складі «хліборобів» лише 4 матчі. Восени 2024-го «Колос» віддав Каталіна в оренду «Зімбру» – ця угода мала бути розрахована до завершення сезону.

Також у доробку Кукоша 14 матчів за молодіжну збірну Молдови. Transfermarkt оцінює гравця у 125 тисяч євро. Цікаво, що днями «Котвіца» підписала двох українців – Дениса Фаворова та Миколу Мусолітіна. Ще раніше до команди приєднався екс-захисник «Карпат» та «Динамо» Володимир Костевич.

Раніше повідомлялось, що «Котвіца», яка після 24-х турів йде у турнірній таблиці Першої ліги Польщі на 14-й сходинці, планує розпочати співпрацю з українським агентом або агентством, аби стабілізувати ситуацію в клубі й уникнути проблем із кадрами, а також допомогти з розкруткою українських футболістів, які не змогли знайти місце в клубах УПЛ.