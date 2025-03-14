Микола Мусолітін виступатиме вже за п'ятий закордонний клуб

Одразу двоє українців продовжать кар’єру в клубі «Котвіца», повідомляє пресслужба польської команди. Новачками представника Першої ліги стали правий півзахисник Микола Мусолітін та центральний захисник Денис Фаворов. Терміни та умови угоди не розголошуються – відомо лише, що обидва гравці приєднались до команди у статусі вільних агентів.

Нагадаємо, 26-річний Мусолітін – вихованець одеського «Чорноморця», де й розпочав професіональну кар'єру. У січні 2020-го перейшов у латвійську «Вальмієру». Згодом була польська «Лехія», німецький «Пфорцхайм» та шведський «Естерсунд», який він покинув 1 січня 2025 року і з того часу залишався без команди. У 2019-му Микола у складі збірної України став переможцем чемпіонату світу U-20. Transfermarkt оцінює його в 175 тисяч євро.

33-річний Фаворов – вихованець київського «Арсенала». В Україні встиг пограти за черкаські «Славутич» та «Дніпро», «Полтаву», чернігівську «Десну» та луганську «Зорю» (завоював бронзу УПЛ). У серпні 2022 року перебрався у польський клуб «Вєчиста», за який виступав до літа 2024-го. З того часу перебував у статусі вільного агента.

Раніше повідомлялось, що «Котвіца», яка після 23-х турів йде у турнірній таблиці Першої ліги Польщі на 14-й сходинці, планує розпочати співпрацю з українським агентом або агентством, аби стабілізувати ситуацію в клубі й уникнути проблем із кадрами, а також допомогти з розкруткою українських футболістів, які не змогли знайти місце в клубах УПЛ.

До слова, нині за команду з Колобжега вже виступає один українець – екс-захисник «Карпат» та «Динамо» Володимир Костевич.