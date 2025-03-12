Рівненський клуб підсилив атакувальну ланку нападником «Полісся»

«Верес» на своєму офіційному сайті повідомив про підписання бразильського форварда «Полісся» Венделла. 21-річний нападник виступатиме за команду Олега Шандрука на правах оренди – угода розрахована до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Венделл – вихованець бразильського «Палмейраса». В Україну перебрався в серпні 2023 року, ставши гравцем молодіжної команди СК «Дніпро-1». У лютому 2024-го за 100 тисяч євро перейшов у «Полісся», де виступав за U-19. Відправлявся в оренду в фарм-клуб житомирців – «Звягель», а також грав за «Полісся-2».

У поточному сезоні бразилець відіграв за «Полісся» 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи (4 поєдинки в УПЛ). Transfermarkt оцінює його в 100 тисяч євро.

До слова, «Верес» після 21-го туру йде у турнірній таблиці чемпіонату України на восьмій сходинці, маючи у своєму доробку 28 очок.