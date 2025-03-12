ЮКСА зробила серйозну заявку на підвищення у класі

Прес-служба ЮКСА оголосила про трансфер півзахисника «Інгульця» Юрія Козиренка. 25-річний вінгер перейшов до табору представника Першої ліги у статусі вільного агента і підписав контракт до 30 червня 2025 року.

25-річний Козиренко – вихованець «Динамо». Також виступав за «Ворсклу», «Гірник-Спорт», білоруську «Іслоч» та «Інгулець». У петровському клубі разом зі ще трьома одноклубниками (Олександр Козак, Сергій Петько та Максим Мельничук) потрапив у немилість до головного тренера Василя Кобіна і в листопаді 2024 року був переведений у команду U-19 – з того часу президент клубу Олександр Поворознюк виплачував їм мінімальну зарплату в розмірі 6400 гривень. Transfermarkt оцінює Козиренка в 250 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше новачками ЮКСА стали ще три досвідчених виконавці – голікпер «Лівого Берега» Віталій Чеботарьов, захисник «Оболоні» Павло Лук'янчук та півзахисник «Лівого Берега» Андрій Співаков. Всі троє приєднались до «християн» у статусі вільних агентів.

29-річний Чеботарьов – вихованець харківського «Арсенала». Виступав за грузинські «Цхінвал» та тбіліський «Локомотив», «Нафтовик», «Каховку», «Тростянець», «Таврію», «Металіст», «Буковину» та «Лівий Берег». З ЮКСА Віталій підписав контракт до кінця сезону. Transfermarkt оцінює його в 50 тисяч євро.

28-річний Лук'янчук – випускник академії «Динамо». У столичній команді перебував на контракті з 2013-го по 2019-й роки. Так встиг пограти за донецький «Олімпік», «Верес», угорську «Кішварду», польський «Вікілєц» та київську «Оболонь». З ЮКСА Павло уклав угоду до 30 червня 2026 року. Transfermarkt править за нього 250 тисяч євро.

29-річний Співаков на професіональному рівні розпочав у «Лівому Березі». Потім була литовська «Йонава» і повернення до табору «лелек». В ЮКСА виступатиме до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

До слова, ЮКСА минулого сезону дебютувала у Другій лізі й з першої ж спроби зуміла підвищитись у класі. Першу частину поточного сезону регулярного етапу Першої ліги команда завершила на 4-й сходинці групи В й навесні боротиметься за вихід в УПЛ.