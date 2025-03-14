Криворіжці в останній день трасферного вікна оформили трансфер ще одного легіонера

Прес-служба «Кривбаса» оголосила про укладення контракту з хорватським півзахисником Яном Юрчецем. 24-річний хавбек приєднався до команди Юрія Вернидуба у статусі вільного агента і підписав угоду на 2,5 сезони – до 30 червня 2027 року. У новому колективі він виступатиме під номером 40. Новоспечений гравець вже заявлений на другу частину сезону УПЛ.

Нагадаємо, Юрчец – вихованець хорватського клубу «Локомотива», де й розпочав професіональну кар’єру у 2014 році. Також виступав на батьківщині за «Кустошію», з якої в липні 2022 року перебрався в австрійський «Альтах». Влітку 2024 року покинув команду і з того часу залишався без клубу.

У його доробку 4 матчі у складі молодіжної збірної Хорватії. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

«Кривбас» провально розпочав другу частину сезону, зазнавши двох прикрих поразок – від «Вереса» (0:3) та «Інгульця» (0:2) – та розписавши нічию з «Шахтарем» (1:1). Як наслідок, після 21-го туру Вернидуб і Ко йдуть у турнірній таблиці чемпіонату України на 5 сходинці, набравши 32 очки (у команди також 2 гри в запасі).