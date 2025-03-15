Чернівецький клуб продовжує підсилюватись досвідченими виконавцями

Український нападник Олег Кожушко став гравцем «Буковини», повідомляє офіційний сайт чернівецького клубу. 27-річний футболіст перейшов до представника Першої ліги у статусі вільного агента і підписав контракт на півтора року. У новій команді Олег виступатиме під 7 номером.

Нагадаємо, Кожушко – вихованець «Дніпра», за який і розпочав виступи на професіональному рівні. Грав також в СК «Дніпро-1», «Колосі», «Чорноморці», вірменському «Пюніку» та «Олександрії».

Останнім його клубом був «Кривбас», який він покинув достроково (грав з липня 2023 року). У складі криворіжців дебютував у єврокубках (провів по 2 матчі у кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій), увійшов у список найкращих бомбардирів Прем’єр-ліги минулого сезону з дев’ятьма голами у своєму активі, а також досяг позначки у 100 матчів в елітному дивізіоні українського футболу.

Також у його доробку виступи за збірні України різних вікових груп (U-17, U-18, U-19 та U-21). Transfermarkt оцінює Кожушка у 800 тисяч євро.

До слова, «Буковина» за підсумками першої частини сезону пробилась у Чемпіонську групу і боротиметься за вихід в УПЛ.