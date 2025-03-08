Орест Панчишин не зумів зарекомендувати себе у таборі "жовто-чорних"

Український півзахисник Орест Панчишин попрощався з «Буковиною», повідомляє офіційний сайт чернівецького клубу. Сторони вирішили розірвати співпрацю за взаємною згодою. За інформацією Transfermarkt, Орест вже приєднався до іншого представника Першої ліги – «Поділля».

Нагадаємо, 24-річний Панчишин – вихованець «Львова». Професіональну кар’єру розпочав у «Карпатах» й навіть виводив команду на поле з капітанською позначкою. Також встиг пограти за закарпатський «Минай» та кременчуцький «Кремінь».

У «Буковину» перейшов влітку 2024 року, але так і не зіграв за чернівчан жодного поєдинку (першу частину сезону провів в оренді в «Кремені»). Transfermarkt оцінює його в 50 тисяч євро.

До слова, «Буковина» за підсумками першої частини сезону пробилась у Чемпіонську групу і боротиметься за вихід в УПЛ. Своєю чергою «Поділля» фінішувало у своїй групі останнім і битиметься за збереження прописки у Групі виживання.