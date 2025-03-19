«Синьо-жовті» влітку проведуть декілька спарингів у Торонто

Влітку 2025 року в канадському Торонто стартує новий турнір під назвою «Canadian Shield», де братимуть участь національні збірні з чотирьох континентів. Запрошення для участі у змаганнях серед інших отримала і національна збірна України, повідомляє Canadasoccer.

Суперниками команди Сергія Реброва, яка вперше в історії проведе офіційні матчі в Канаді, окрім господарів будуть також збірні Нової Зеландії та Кот-д'Івуару. «Canadian Shield» проходитиме протягом двох днів – 7 і 10 червня під час літнього вікна ФІФА. Україна 7 червня зіграє проти Канади, а 10 червня зустрінеться з Новою Зеландією («синьо-жовті» проводитимуть ці спаринги в межах підготовки до відбору ЧС-2026).

Поєдинки відбуватимуться за регламентом ФІФА, а про час їхнього початку буде повідомлено додатково. Командам присуджуватиметься три очки за перемогу, одне очко за нічию і два очки за перемогу за булітами. У всіх матчах буде визначено переможця, і ігри переходитимуть безпосередньо до серії пенальті після 90 хвилин (плюс компенсований час).

Нагадаємо, нині збірна України готується до подвійного протистояння з Бельгією за право виступати в дивізіоні А Ліги націй. У четвер, 20 березня, «синьо-жовті» у першому поєдинку прийматимуть суперника в іспанській Мурсії, а за три дні проведуть зіграють матч-відповідь в Генку. Початок обох дуелей о 21:45 за київським часом.