Тренерський штаб «синьо-жовтих» оперативно закрив прогалину у складі після від'їзду захисника «Плімута»

Як повідомлялось раніше, захисник «Плімута» Максим Таловєров не зможе допомогти збірній України у березневих матчах Ліги націй проти Бельгії. Лікарі діагностували у 24-річного оборонця ушкодження колінного суглоба, якого він зазнав, виступаючи у складі свого клубу. Таловєров сьогодні вранці попрощався з «синьо-жовтими» й вирушив на Туманний Альбіон відновлюватися під наглядом клубних лікарів «Плімута».

Головний тренер Сергій Ребров миттєво знайшов заміну Максиму, викликавши з резервного списку Олександра Сватка, інформує офіційний сайт УАФ. 30-річний захисник американського «Остіна» вже прибув у розташування головної команди країни.

Нагадаємо, Сваток дебютував у складі національної збірної 26 березня 2023 року у матчі проти Англії. Загалом провів за «синьо-жовтих» 8 поєдинків, без результативних дій.

До слова, збірна України двічі зіграє з Бельгією – переможець протистояння вийде до найвищого дивізіону Ліги націй. Бельгійці потрапили до стикового плей-офф, посівши третє місце в дивізіоні А, натомість Україна стала другою у квартеті дивізіону В.

Матч Україна – Бельгія відбудеться 20 березня в Мурсії. Через три дні бельгійці прийматимуть поєдинок-відповідь на стадіоні в Генку. Обидві гри стартують о 21:45 за київським часом.