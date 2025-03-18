«Синьо-жовті» зазнали першої серйозної втрати

Захисник збірної України Максим Таловєров залишив розташування команди в Іспанії, повідомляє офіційний сайт УАФ. Оборонець англійського «Плімута» раніше прибув до табору національної команди в Бенідормі й пройшов обстеження. Лікарі діагностували у гравця ушкодження колінного суглоба, якого він зазнав, виступаючи у складі свого клубу.

Таким чином Максим вибув із заявки «синьо-жовтих» та відновлюватиметься під наглядом клубних лікарів «Плімута». Як наслідок, нині в розпорядженні тренерського штабу Сергія Реброва залишилося 24 виконавці, з яких три – центральні захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко і Валерій Бондар.

Наразі невідомо, чи довикличе тренерський штаб збірної України футболіста на заміну Таловєрову: в резервному списку залишаються два захисники – Олександр Сваток (Остін) та Денис Попов (Динамо).

Оновлений склад збірної України:

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»).

Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»). Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»), Богдан Михайліченко («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія).

Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»), Богдан Михайліченко («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія). Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся»), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія). Нападники: Артем Довбик («Рома», Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія відбудеться 20 березня в Мурсії. Через три дні бельгійці прийматимуть поєдинок-відповідь на стадіоні в Генку. Обидві гри стартують о 21:45 за київським часом.

Переможець протистояння вийде до найвищого дивізіону Ліги націй, в якому Україна провела сезон 2020/21. Бельгія потрапила до стикового плей-офф, посівши третє місце в дивізіоні А. Натомість Україна стала другою у квартеті дивізіону В.