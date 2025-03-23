«Синьо-жовті» примудрились розгубити перевагу у два м'ячі й залишились у дивізіоні В

У неділю, 23 березня, збірна України у матчі-відповіді за вихід в дивізіон А Ліги націй зустрічалась з Бельгією. Перемога у першому поєдинку 3:1 залишала команді Сергія Реброва чудові шанси на підвищення у класі, але клас суперника був вищим.

Ліга націй, плейоф, матч-відповідь (перша гра – 1:3)

Бельгія – Україна – 3:0

Голи: де Кейпер, 70, Лукаку, 75, 86

Господарі з перших секунд кинулись атакувати ворота українців. Сергій Ребров, зважаючи на результат першого матчу, зробив ставку на захист, тож задум суперника був зрозумілий. Попри всі потуги бельгійців, перший по-справжньому небезпечний момент вони створили лише на 16-й хвилині: Де Брюйне відкрився під вертикальну передачу в штрафний і в дотик переправляв м'яч – Лунін на місці. В середині тайму Кевін закручував у дальню дев’ятку – поруч зі стійкою.

На 27-й хвилині українці втекли у стрімку контратаку, Калюжний протягнув м’яч правим флангом, під тиском суперника зумів розвернутись і віддати передачу на Зінченка – Олександр з лінії штрафного пробив впритирку з дальною стійкою. Бельгійці продовжили тиснути, створюючи момент за моментом, але в останній момент нашим захисникам вдавалось нейтралізовувати небезпеку.

За трохи Ванат невдало зіграв головою біля своїх воріт і м'яч влучив у стійку. На останній хвилині тайму Де Брюйне з корнера закручував під поперечину – Лунін у стрибку витягнув і перевів на кутовий.

Одразу по перерві Кастань бив злету метрів з п’ятнадцяти – над поперечиною. Згодом Ванакен встиг підставити ногу після прострілу Доку з лівого флангу – Лунін відбив. На 62-й хвилині Лукаку міг виводити Бельгію вперед: після навісу Де Брюйне з кутового на дальню стійку Ромелу дивом не забив у порожні ворота.

В середині другого тайму господарі таки пробили наш захист і зуміли вийти вперед. А за 6 хвилин Лукаку подвоїв перевагу «червоних дияволів». Наприкінці тайму Ромелу оформив дубль, остаточно поховавши шанси «синьо-жовтих» на успіх. Наступний сезон Україна проведе у дивізіоні В.