Сергій Ребров отримав невтішні новини з лазарету «синьо-жовтих»

Напередодні збірна України у боротьбі за вихід в еліту Ліги націй зіграла перший матч з Бельгією (3:1). На перерву «синьо-жовті» пішли поступаючись 0:1, а після відпочинку зуміли переломити хід поєдинку і забити у ворота Тібо Куртуа три сухих м'ячі.

На 25-й хвилині матчу травми зазнав Юхим Конопля і Сергію Реброву довелось робити термінову заміну, випустивши на поле Олексія Сича. На жаль, захисник «Карпат» теж не зміг завершити поєдинок та був замінений на 60-й хвилині.

За повідомленням прес-служби «зелено-білих», 23-річний оборонець отримав пошкодження медіальної колатеральної зв'язки. Орієнтовний термін відновлення Олексія – близько місяця.

Нагадаємо, для Сича матч у складі національної збірної України став другим в кар’єрі. Раніше він провів 14 хвилин у поєдинку з Албанією в межах групового етапу Ліги націй.

До слова, матч-відповідь між Україною та Бельгією відбудеться у неділю, 23 березня, в Генку. Початок зустрічі о 21:45. Переможець за сумою двох матчів здобуде право наступний сезон грати в дивізіоні А Ліги націй.