Триразовий володар «Золотого м'яча» не зміг повторити свій успіх на посаді чиновника

Експрезиденти ФІФА та УЄФА – Зепп Блаттер та Мішель Платіні – виправдані у справі про шахрайство, повідомляє Sky Sports. У 2011 році їх звинуватили в шахрайстві, підробці документів, неналежному управлінні та привласненні понад 2 мільйонів доларів.

Швейцарське федеральне розслідування розпочалося у вересні 2015-го і затягнулося на довгих сім років. У 2022-му суд нижчої інстанції Швейцарії виправдав Блаттера та Платіні, утім, прокуратура це рішення оскаржила. Функціонерам загрожувало до 20 місяців в'язниці умовно з дворічним випробувальним терміном.

У вівторок, 25 березня, Надзвичайна апеляційна палата Кримінального суду Швейцарії повністю зняла обвинувачення з Блаттера та Платіні, визнавши їх невинними у справі про шахрайство. Остаточна апеляція до Касаційного суду все ще можлива, але тільки з обмеженого числа правових підстав.

Нагадаємо, Блаттер – восьмий президент ФІФА, який очолював організацію з червня 1998-го по червень 2015-го. Платіні — ексхавбек збірної Франції, чемпіон Європи та володар трьох «Золотих м'ячів». Організатор чемпіонату світу в Франції 1998 року. У 2007 році обраний на посаду президента УЄФА.